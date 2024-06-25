Франция — Польша: прогноз Семёна Зигаева на игру группового раунда Евро-2024

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Польша.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Франция отложила решение всех своих проблем в группе на последний тур. Если в первой игре с Австрией команда Дидье Дешама смогла одержать победу, то игра с Нидерландами получилась куда более сложной.

Голландцы грамотно оборонялись, периодически убегая в опасные контратака. За 90 минут игры команды так и не смогли распечатать ворота друг друга и пока остаются при своих, имея по четыре очка. Первой в таблице числится именно команда Кумана, за счёт большего количества голов, забитых в первой встрече. С большой долей вероятности и четырёх очков Франции хватит для квалификации в 1/8 финала, но нынешний состав претендует явно на большее, чем третье место в группе.

Поляки заканчивают своё выступление на Евро. Команда Михала Пробежа стала первым коллективом, вылетевшим из турнира. В первой игре Польша обидно, в самой концовке, уступила Нидерландам, игра с Австрией должна была стать решающей. Итог неутешительный, поражение 1:3, а единственный мяч у проигравших на свой счёт записал Кшиштоф Пёнтек. Последняя игра уже ничего не значит, для них это скорее возможность уйти красиво и громко хлопнуть дверью.

Скорее всего, Франция одержит победу, но я предлагаю взглянуть на этот матч под другим углом. Франция будет много атаковать, полякам же терять уже нечего, поэтому, скорее всего, мы увидим открытую игру. Ставка: обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».