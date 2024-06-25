Франция – Польша: прогноз Дениса Казанского на игру Евро-2024 в Дортмунде

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Евро-2024 Франция – Польша.

Ставка: обе забьют за 2.07.

«Матч Франция – Польша будет довольно любопытным, как и вся группа, в которой не решилось, кто будет выходить в плей-офф, зато решилось, кто будет вылетать. Это действительно примечательно, поэтому командам есть, за что биться в последнем туре. Это касается и французов, и австрийцев, и голландцев, так что матчи будут классные.

Можно обратить внимание, что Польша с 1982 года не может обыграть Францию. Да, были ничейные результаты, но ни одной победы. Французы же в последних матчах групповой стадии всегда не могут победить, что выглядит достаточно любопытно. Команда приняла участие во многих Чемпионатах мира и Чемпионатах Европы, но ни разу не победила в заключительном туре группы. Непонятно, будет ли играть Мбаппе, но в любом случае Франция пока не производит впечатление фаворита во всей европейской компании. Хотя в игре с вылетевшими поляками команда явно должна побеждать.

Польша же хлопнет дверью, как это часто бывает на больших соревнованиях. Обращает на себя внимание тенденция, что поляки забивали в каждом из последних семи последних матчей на Евро. Вот и в этой компании, несмотря на провальное выступление и два поражения, сборная смогла найти возможность забить в обеих встречах. Поэтому думаю, что в предстоящем матче вполне просматривается ставка на обе забьют», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».