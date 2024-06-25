Франция — Польша: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура чемпионата Европы — 2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Польша.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.84.

«Франция и Польша сойдутся в 3-м туре чемпионата Европы. Тут, я думаю, без шансов для номинальных гостей. Французы должны набирать три очка.

Да, Франция пока проводит Евро не совсем так, как многие от неё ожидали. Конечно, тут имеет место быть долгая вкатка в турнир. Даже Аргентина стартовала на ЧМ-2022 с поражения, а затем добилась успеха во всех встречах. Так что и оценку игре французам я бы пока не торопился давать. Их настоящее лицо мы можем увидеть только в плей-офф.

Хотя нельзя пройти мимо статистики. Так, команда Дешама пока что сама не забила ни одного гола за два пройденных тура. Ведь в игре с Австрией был автогол у соперника. А затем в матче с Нидерландами они и вовсе ни разу не отличились – 0:0. Многие ругали Францию и Нидерланды за пассивный матч. Но, как по мне, просто никто там не хотел проигрывать, ничья устраивала оба коллектива. Главное – попасть в плей-офф.

Но вот кто уже не думает про выход из группы, так это Польша. Ничего у команды не вышло на этом Евро. Уже никаких шансов на продолжение участия в турнире у неё нет. В 1-м туре поляки проиграли Нидерландам. Пусть и не такую плохую игру показал коллектив, но всё равно уступил – 1:2. Затем было уже более важное поражение – от равного соперника. Австрия запрессинговала поляков. Щенсны спасал как мог, но этого не хватило. Левандовски появился на поле только во втором тайме. Он ещё на 100% не восстановился от травмы.

Так что в их матче всё идёт к разгромной победе. Сейчас Франция будет активна, ей пока даже вторая строчка не гарантирована. Но, думаю, самих французов не меньше задевают разговоры про результативность.

В таких условиях Польше тут точно не на что рассчитывать», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».