Франция — Польша: ставка Александра Мостового на матч группы D Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Франция — Польша.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 1.87.

«Французы и поляки встретятся в 3-м туре Евро-2024. Тут всё, конечно, предельно ясно. Одна команда борется за финиш на первом месте, а вторая уже никаких перспектив на Евро не имеет.

Пока что Францию постигает та же участь, что на этом Евро и все команды со звёздным составом, возможно, за исключением Испании и Германии. Подопечные Дешама на бумаге должны громить всех соперников. Но в реальности за два тура сборная сама не забила ни одного мяча. В 1-м туре австрийцы единственный гол забили сами себе. А в матче с Нидерландами была зафиксирована нулевая ничья.

Нет, конечно, Франция всё ещё грозная команда — её атака способна доставить проблем любому сопернику. Моментов у команды много, тот же Гризманн несколько почти 100-процентных шансов не реализовал в игре с Нидерландами. Мбаппе решил тоже долго не восстанавливаться, быстро вернулся на поле.

А вот поляки тоже удивили, но со знаком «минус». Сборная уже гарантированно вылетела с Евро-2024. Бесславно уступила она в обоих турах — 1:2 с Нидерландами и 1:3 — от Австрии. Может быть, играй поляки в другой, более простой группе, у них и были бы шансы на плей-офф. А так — соперники просто не прощали пассивность команде. Один Щенсны всё спасти не мог, а Левандовски в старте из-за травмы даже не выходил.

И вот если бы не досрочный вылет Польши, я с Францией предвидел бы равный результат, с небольшим перевесом подопечных Дешама. А так — тут вопросов нет, французы победят и сделают это с крупным счётом. Ведь им пока первая строчка в группе не гарантирована», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».