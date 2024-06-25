Франция – Польша: ставка Игоря Семшова на встречу Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Франция – Польша.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.84.

«Сборная Польши потерпела на Евро своё второе поражение подряд. На этот раз подопечные Михала Пробежа уступили сборной Австрии. Теперь у поляков осталась лишь чистая теория, если говорить о плей-офф. А гола Кшиштофа Пёнтека оказалось явно недостаточно во втором туре, чтобы на равных противостоять австрийцам – 1:3.

Сборная Франции после натужной победы над той же Австрией (1:0), затем сыграла 0:0 с Нидерландами. И, конечно, вопрос о выходе в 1/8 финала у них даже не стоит – «трёхцветные» туда должны выходить при любом исходе предстоящего поединка. Но вряд ли подопечные Дидье Дешама будут что-то выгадывать. Они просто выйдут на поле и обыграют поляков, как они это сделали на последнем чемпионате мира в 1/8 финала», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».