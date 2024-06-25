Франция — Польша: прогноз Романа Гутцайта на игру 3-го тура группы D Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Польша.

Ставка: победа Франции и ТМ 4.5 за 1.70.

«Польша стала первой командой на этом чемпионате Европы, которая после двух туров гарантированно не выйдет из группы. Это произошло после поражения поляков от австрийцев, которые уже набрали три очка, у Польши 0, но по личной встрече преимущество у Австрии. Поэтому, как бы Польша ни сыграла с Францией, она займёт последнее место в группе.

При таком раскладе есть ощущение, что футболисты сборной Польши мысленно могут уже быть в отпуске и не сильно напрягаться в игре против французской команды, которая мотивацию по-прежнему сохраняет и обладает очень хорошим и основным составом, и, что немаловажно для такого турнира, прекрасной группой резервных футболистов. Кто-то из них наверняка получит игровое время именно в этом матче.

Франция намного интереснее, чем Польша на этом Евро. Тут сомнений быть никаких не может. И, конечно, Франция является фаворитом перед началом последнего тура. Поэтому я бы здесь предположил, что французы вполне могут добиться второй победы в трёх матчах. И едва ли это будет сверхрезультативная игра. Поэтому предположу, что сборная Франции, которая забила пока всего один мяч на этом турнире, не будет феерить и победит с не очень большим преимуществом. Мой прогноз на эту встречу – победа сборной Франции и тотал матча меньше 4.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».