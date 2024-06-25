Франция — Польша: прогноз Виктора Гусева на встречу Евро-2024 25 июня

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Польша.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.93.

«Я впервые даю прогноз на матч с участием команды, которая потеряла все шансы на продолжение борьбы. Это сборная Польши, проигравшая оба стартовых матча чемпионата Европы. Тут фигура Мбаппе и фигура Левандовского. Выйдет ли Роберт на поле? Захочет ли Польша хлопнуть дверью? Выпустят ли поляки своего главного бомбардира? Мбаппе не вышел в предыдущем матче. Франция может сэкономить силы и обойтись без него. Однако французам ещё нужно попасть в 1/8 финала. «Трёхцветные» могут оказаться и на третьем месте в группе, пусть для этого и должно многое сложиться.

Конечно, есть борьба за первое место и менее сильного соперника по плей-офф. Для этого Франции нужна победа. У Нидерландов столько же очков, но лучше дополнительные показатели. Без Мбаппе, если он не сыграет, французам будет не так легко. Поляки выглядят слабо. Это можно предположить и после отборочного турнира. Результаты товарищеских матчей ничего не говорят. В отборе в группе с Албанией и Чехией Польша заняла только третью строчку и дальше играла стыки.

Французы верят в себя, но могут не выпустить Мбаппе. Даже если Дешам даст отдых лидерам, то у них настолько мощный резерв, что и он может разорвать Польшу. Гризманн и Жиру ещё не забивали, они наверняка захотят открыть свой голевой счёт. Думаю, что Франции выйдет с хорошим настроем и начнёт уже забивать много на этом турнире.

Мне не кажется, что у сборной Польши получится хлопнуть дверью. Скорее всего, унылая игра поляков никуда не денется. Поэтому здесь отдам предпочтение команде Франции, которой по силам победить с запасом», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».