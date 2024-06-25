Англия — Словения: прогноз Константина Генича на игру группы С Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Англия – Словения на Евро-2024.

Ставка: сухая победа Англии за 1.90.

«Нещадно критикуемая сборная Англии пока на этом чемпионате Европы не проигрывает. Но есть за что критиковать Саутгейта и его команду. В Кёльне они сыграют против сборной Словении.

Словенцы после двух матчей в этой группе имеют два набранных очка. Вряд ли Словения может претендовать на выход. Так, по календарю складывается, что Англия с четырьмя очками сейчас чувствует себя комфортно, но, критикуемая экспертами и болельщиками, она всё-таки должна хороший футбол продемонстрировать в игре со словенцами, такой добротный, качественный, причём не только в обороне, но и в атаке. С обороной у англичан всё более-менее: всё подчищают, всё выигрывают и верх снимают. Да, такие дальние удары, как получился у Юльманна в прошлой игре с Данией, тоже, соответственно, бывают. Но Англия должна выиграть и всех убедить. Вот можно даже не убедить, но выиграть примерно так, как это было в игре с сербами — спокойненько, уверенно, на классе, даже без какой-то суперфеерии там, без большого количества забитых мячей и с первого места выйти из группы. Ну а дальше уже плей-офф.

Я думаю, что вариант «победа Англии всухую» — это очень хорошее предложение, даже несмотря на Шпорара и Шешко, хороших нападающих у сборной Словении. Ну и рассмотрел бы вариант «мультисчета 1:0, 2:0, 3:0». Почему нет? Я думаю, что Англия от Словении не пропустит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».