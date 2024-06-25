Англия — Словения: прогноз Дениса Казанского на игру Евро-2024 в Кёльне

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Словения.

Ставка: сухая победа Англии за 1.93.

«Обсудим матч Англии и Словении. Начнём с команды Саутгейта, которая приехала на Евро фаворитом и пока остаётся таковым. Правда, каждый матч получает невероятное количество критики, но всё по делу. С Сербией это было неубедительно, особенно второй тайм, что и с Данией.

Есть над чем думать в атаке Англии, так как Саутгейт всегда играет от обороны и там пока всё в порядке. В любом случае пока коллектив не выглядит как такой, который способен победить с точки зрения эффекта от игры. Надо сказать, что и в прошлый раз Англия не блистала, но дошла до финала — и это про эффективность.

Словения сыграла дважды вничью, но каждый раз против команд, которые превосходят по составу. Тем не менее в составе Словении есть футболисты, которые способны менять игру.

Однако Англия выйдет играть на победу. Уже пора показать хороший футбол и результат. Ошибок, которые были в матче с Данией, мы уже не увидим. Да, Словения — неприятный соперник и против топов играет уверенно. Недавно были обыграны США и Португалия.

Но здесь Англия, которая стала на уверенные рельсы. Думаю, что матч будет «низовой», но из всех вариантов я бы предложил такой — победа Англии всухую. После ляпа от Дании Саутгейт ещё больше сфокусируется на игре в обороне», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».