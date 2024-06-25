Англия — Словения: прогноз Александра Елагина на игру чемпионата Европы по футболу

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Словения.

Ставка: обе забьют за 2.30.

«Сборная Англии встретится со Словенией в Кёльне. Англичане после двух туров возглавляют турнирную таблицу с четырьмя очками с разностью мячей +1. У словенцев на два меньше, они — третьи. У датчан тоже два очка, но у них на одно предупреждение меньше, чем у словенцев (четыре против пяти), что учитывается в определении мест при равенстве других показателей, поэтому они — вторые.

Сборной Англии достаточно взять всего одно очко со словенцами, то есть сыграть второй подряд матч вничью, чтобы выйти в плей-офф из группы. Словенцам тоже может хватить одного очка для продолжения борьбы, но тут будет многое зависеть от положения дел в других группах и, конечно же, от результата матча Сербия — Дания, который будет проходить в Мюнхене параллельно с игрой в Кёльне.

Чтобы гарантированно попасть в 1/8 финала, словенцам нужна только победа. Англичане с трудом победили сербов 1:0 и сыграли в датчанами вничью 1:1, оставив после себя унылые воспоминания.

Словенцы, играя строго от обороны с датчанами и сербами, сумели сыграть вничью с одинаковым счётом 1:1, более того, в матче с Сербией словенцы, ведя 1:0, упустили победу за две секунды до финального свистка: этот гол серба Луки Йовича в конце пятой добавленной минуты стал самым поздним в истории Евро, изменившим результат матча.

Возможна ли победа Словении над Англией? Вот что говорит историческая статистика: словенцы с англичанами провели между собой пять матчей: четыре раза выиграли представители Туманного Альбиона, и однажды была зафиксирована ничья.

В сборной Словении нет таких раскрученных медиаигроков, сравнимых со звёздами сборной Англии. Однако наряду с форвардом Беньямином Шешко, который провёл прорывной сезон в составе «РБ Лейпциг», забив 14 голов в Бундеслиге, у словенцев дважды отличились крайние защитники: с Данией левый — Эрик Янжа, с Сербией правый — Жан Карничник, то есть можно сделать вывод, что угрозы воротам англичан могут исходить от любого игрока словенской сборной. Ставим на то, что обе забьют», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».