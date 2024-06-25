ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Англия — Словения: ставка Игоря Семшова на игру 3-го тура группы С Евро-2024

Англия — Словения: ставка Игоря Семшова на игру 3-го тура группы С Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Англия – Словения.

Ставка: ничья за 5.00.

«Сборная Англии вроде бы может чувствовать себя уверенно. Она занимает первое место в группе, набрав четыре очка. А с другой стороны, подопечные Гарета Саутгейта пока явно не блещут. После во многом вымученной победы над блеклой Сербией (1:0) последовала ничья с Данией (1:1). В этом матче Гари Кейн открыл счёт, но крепкие датчане достаточно быстро отыгрались. И сейчас Англию вполне устроит ещё одна ничья.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Словении тоже сыграла вничью с Данией, а во втором матче подопечные Матьяжа Кека опять сохранили паритет. На этот раз с Сербией. И в обоих случаях 1:1. Причём с сербами словенцы вели после гола Жана Карничника до 95-й минуты, но позволили сопернику отыграться. И теперь Словении крайне нужна победа. Впрочем, ничья тоже оставляет этой сборной надежду. И именно такой результат и напрашивается больше всего.

Сборные Англии и Словении сыграют вничью с забитыми мячами», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Англия — Словения. Ещё одна колыбельная в исполнении «трёх львов»
Англия — Словения. Ещё одна колыбельная в исполнении «трёх львов»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android