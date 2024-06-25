Англия — Словения: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2024 25 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Словения.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.99.

«Англия и Словения встретятся, чтобы определить победителя в третьем туре Евро-2024. Да, англичане ярких матчей пока не выдавали, но очки свои набирали. Так что и тут я прогнозирую успех родоначальников футбола.

Уже много критики вылилось на команду Саутгейта. Конечно, все всегда хотят видеть много голов, доминирования в атаке, особенно от такого состава, каким обладает английская сборная. И тут не поспоришь – Кейн, Беллингем, Сака, Райс и многие другие. От этого коллектива ждешь только счета 4:0 и 5:0.

Но на деле пока англичане играют в очень прагматичный футбол, буквально, до первого забитого мяча. Пока в групповом раунде команда много не рискует, не боится отдавать сопернику мяч, когда счет ее устраивает. Это мы видели в игре с Сербией, когда англичане по итогу выиграли 1:0, не пропустив. Но вот с Данией подобная схема не сработала. Датчане – опасный коллектив, способный свои моменты реализовать. Так Англия и потеряла очки – 1:1.

Словения же выдала два неплохих матча. От нее как раз-таки борьбы за выход в плей-офф никто особо не ждал. Но определенные шансы у коллектива на успех есть. В первом туре словенцы поделили баллы с Данией (1:1), а затем и с Сербией (1:1). В последней игре коллектив даже был близок к успеху – сербы сравняли только на последних минутах.

Теперь в группе Словения идет третьей и имеет столько же очков, сколько и вышестоящая Дания. Все будет решаться в заключительном туре. Но если брать эту игру, то я все же верю в успех англичан. У них все есть для победы, везде игроки мирового класса. Думаю, критика повлияет на выступление «трех львов», которые тут разорвут соперника», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».