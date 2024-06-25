Англия — Словения: ставка Александра Мостового на матч группового этапа Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Англия — Словения.

Ставка: победа Англии 1:0 за 5.60.

«Англия и Словения сыграют в рамках 3-го тура чемпионата Европы. С той игрой, которую показывают подопечные Саутгейта, быть на 100% уверенным в их победе сложно. Но и успех словенцев тут не предвидится, если учитывать турнирную ситуацию.

Англия показывает очень двоякие результаты на этом Евро. Точнее, результаты она выдаёт однозначные — не проигрывает и набирает очки. Но всех начинает волновать, каким образом сборная это делает. И действительно, трудно смотреть игры «трёх львов». Сугубо по счёту они играют, до первого забитого мяча. После этого подопечные Саутгейта низко садятся. Кейн вообще почти не участвует в матчах, приходится ему тоже опускаться ближе к середине поля, чтобы получать мяч.

Такой стиль, конечно, прагматичен, он может сработать со слабыми командами, в сравнении с Англией. Так было в матче с Сербией, когда не хватило сопернику опыта и рвения, чтобы наказать англичан за пассивность. Но вот Дания с этой задачей справилась — «щелкнула по носу» команде Саутгейта. Да и после забитого мяча датчане давили, могли даже выиграть.

И вот теперь главный вопрос, сможет ли и Словения преодолеть плотную полузащиту и оборону Англии. В забитом мяче родоначальников футбола можно даже не сомневаться — минимум один они закатят. Другой вопрос, чем ответят словенцы? И тут, конечно, можно посмотреть на их игры. Команда выступила в двух турах не так уж плохо, лучше, чем многие ожидали. Сумела Словения ни разу не проиграть, сначала выдержав напор Дании (1:1), а затем оказав сопротивление и Сербии (1:1).

Велик соблазн и сейчас выбрать ставку на ничью, возможно, даже на счёт 1:1. Однако это заключительный тур. Англия понимает всю важность встречи. Думаю, Саутгейт немного изменит тактические параметры, чуть выше будет поднимать игроков, но не так, чтобы давать шанс сопернику.

Так что я тут жду победы Англии, но с минимальным счётом. Рискну и поставлю на 1:0», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».