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Англия — Словения: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024

Англия — Словения: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Словения.

Ставка: Англия не проиграет и ТМ 2.5 за 2.02.

«Англия одной ногой точно в плей-офф. Четыре очка — это практически гарантия выхода, если не с первых двух мест, то с третьего точно. Футбол, который показывает команда Гарета Саутгейта, вызывает вопросы у болельщиков, но при этом на крупных турнирах под его руководством команда регулярно выходит в плей-офф.

В игре с Данией англичане снова не продемонстрировали ничего сверхординарного, результат — лишь ничья.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Словения также всё ещё в борьбе за выход из группы. За два матча у них два ничейных результата 1:1. Если ничья в игре с Данией — это большая удача, ведь отыграться удалось только в самом конце, то потеря очков с Сербией была максимально обидной. Команда Матьяжа Кека вела в счёте до последних секунд, но последний угловой в итоге стал роковым. Сербы вырвали ничью и осложнили Словении задачу по выходу из группы. Навряд ли хоть какая-то из игр сборной Англии окажется результативной. Предлагаю поставить на то, что англичане не проиграют, а тотал матча окажется меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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