Дания — Сербия: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Дания – Сербия на Евро-2024.

Ставка: индивидуальный тотал Дании больше 1.5 за 2.03.

«В группе С сборная Дании, пока не проигрывающая на этом чемпионате Европы, два раза сыгравшая вничью (с англичанами и словенцами), в Мюнхене будет противостоять Сербии.

Сербы, как обычно, привезли хороший состав, но не совсем понятна структура игры. Нет никакого баланса, еле-еле спаслись в последней игре со словенцами. Там откровенно сербам повезло. Если бы словенцы чуть аккуратнее и рассудительнее действовали в контратаках, то могли спокойно доводить матч до победы, без нервной волейбольной концовки и вот без этой ошибки с пропущенным голом от Йовича уже под финальный свисток.

Дания просто сильнее, чем Сербия, на данный момент. Она понятнее, она более выстроена, она более тренерская. И состав у Дании точно не хуже, чем у Сербии.

Можно сыграть чистую победу Дании, потому что эта победа датчанам так же нужна, как и сербам. 2.26 стоит победа Дании. Но я бы рассмотрел вариант «индивидуального тотала сборной Дании больше 1.5», потому что у сербов, даже несмотря на то, что они играют в три центральных защитника, постоянные провисы и провалы в обороне. И в каждом матче сербы немало позволяют сопернику создать в атаке.

Поэтому мой основной прогноз – «индивидуальный тотал Дании больше 1.5» за 2.03. Обязательно Эриксен и компания что-то впереди придумают», — приводит слова Генича «ВсеПроСпорт».