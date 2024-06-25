Дания — Сербия: ставка Александра Мостового на игру Евро-2024 25 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Дания — Сербия.

Ставка: ТМ 3 за 1.65.

«Дания и Сербия сойдутся в рамках 3-го тура Евро-2024. Тяжело тут назвать фаворита, обе команды провели разные матчи, добились разных результатов. Они ещё могут попасть в плей-офф, так что тут точно жду яркой борьбы. Но голов, скорее всего, будет не так много.

Дания набрала по одному очку в двух стартовых турах Евро. Это были разные игры. Сначала команда не смогла обыграть Словению. Не лучшим образом созидала «алая гвардия», соперник позволял атаковать, мог бы счёт быть и более крупным. Но словенцы ещё и огорчили оборону датчан. Итог — 1:1. Затем была совсем другая игра команды с Англией. Фаворит их группы забил первым и отдал инициативу сопернику. Датчане же грамотно играли, использовали пространство и по-настоящему доминировали на некоторых отрезках игры. Удалось им забить и не проиграть в итоге — снова 1:1.

Сербия же провела похожий матч с Англией, тоже команда Саутгейта забила и перестала так же активно давить. Но уже сами сербы свои шансы не реализовали. Хотя моменты у них были, где-то сами они были виноваты, где-то англичане спасались от голов — 0:1 после 90 минут. Во втором матче подопечные Стойковича набрали первое очко — их игра со Словенией была равной. Сербы чуть больше доминировали, создавали. Но словенцы грамотно отвечали. Так что ничья — закономерный результат в противостоянии.

Теперь же очки нужны всем. Дании ничего не гарантировано — она пока идёт второй, но Словению опережает по дополнительным параметрам, а их разрыв с Сербией составляет всего одно очко. Сербам в любом случае нужно побеждать, чтобы иметь шанс на топ-2. Конечно, много зависит от их противостояния и от других матчей в этом туре.

Я жду борьбы, но в то же время и осторожного футбола. Не уверен, что встреча будет результативной. Возможно, одна из команд выиграет с минимальным счётом. Предыдущие их матчи на Евро показали, что обе команды слишком много не рискуют», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».