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Дания — Сербия: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 в Мюнхене

Дания — Сербия: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 в Мюнхене
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Дания — Сербия.

Ставка: победа Сербии за 3.33.

«Датчане провели две похожие игры с разными по силам соперниками. В игре со Словенией именно они казались заведомыми фаворитами, что и подтвердил Кристиан Эриксен на 17-й минуте. Удержать хрупкое преимущество не получилось, Эрик Янжа на 77-й минуте пробил издали, и мяч после рикошета залетел в ворота — ничья 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче с Англией события развивались по-другому: Кейн забил гол, и уже Дания была вынуждена отыгрываться. Сделать это удалось ещё в первом тайме, на 34-й минуте Расмус Хойлунд сравнял счёт на табло.Сейчас у датчан два очка, они на втором месте, и для того, чтобы выйти из группы, необходимо набирать очки.

Сербия пока максимально неудачно выступает на этом Евро. Минимальное поражение от Англии в первом матче и тяжелейшая ничья со Словенией — во втором. Карничник открыл счёт, а столь нужную ничью принёс Лука Йович. На 90+5-й минуте он выше всех выпрыгнул во время углового и оставил словенцев без победы. Предлагаю в этом матче поболеть за победу сербской дружины. Состав у них действительно сильный, качественной игры пока не было, но надеюсь, что в этой игре всё будет по-другому. Победа Сербии», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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