Дания — Сербия: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Дания – Сербия.

Ставка: ничья за 3.60.

«Обеим командам в этой встрече очень нужна победа. Но сказать, что её кто-то заслуживает больше, никак нельзя.

Сборная Дании во 2-м туре к очку после 1-го тура добавила ещё одно в матче со сборной Англии. Подопечные Каспера Юльманна опять сыграли вничью – 1:1. Датчанам пришлось отыгрываться после пропущенного гола в дебюте, и Мортен Юльманн сделал это. Но с двумя набранными очками выйти в 1/8 финала будет крайне проблематично.

У сборной Сербии и вовсе пока только одно турнирное очко. Но после поражения на старте от Англии (0:1) команда Драгана Стойковича сумела спасти игру в матче со Словенией, когда Лука Йович забил ответный мяч на 95-й минуте игры. Так что сербам тоже нужно побеждать. Но, учитывая обилие миролюбивых результатов в этой группе, очередного ничейного исхода исключать никак нельзя.

Сборные Дании и Сербии победителя не выявят, забив друг другу по мячу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».