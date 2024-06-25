Дания — Сербия: ставка Романа Павлюченко на игру группового раунда Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Дания — Сербия.

Ставка: ничья за 3.60.

«В 3-м туре чемпионата Европы сойдутся сборные Дании и Сербии. Примерно равная игра — не вижу тут фаворита.

Сейчас в их группе C ситуация непростая. Дания идёт второй, имея в активе всего два очка. От Словении она отрывается по дополнительным параметрам, а от Сербии — всего на очко. При этом англичане, лидирующие в квартете, имеют отрыв от «алой гвардии» всего в два очка. Так что у датчан есть шанс, как финишировать первыми, так и вовсе последними. Ну а сербам в любом случае нужны очки, пока они находятся на дне группы.

Дания пока для меня не совсем понятный коллектив. Да, она не проиграла в обоих турах. Но есть вопросы всё равно. Сперва был матч со Словенией, в котором коллектив давил, но забил всего один мяч. Как по мне, в той встрече «алая гвардия» могла бы выиграть. С Англией коллектив смотрелся уже лучше, но за это ответственность нёс соперник. Англичане быстро забили и отдали мяч Дании. Так что да, на протяжении многого времени именно подопечные Каспера Юльманна владели инициативой, но смогли только один мяч забить.

У сербов похожий стиль игры. С Англией сценарий матча у них был такой же, как и с Данией. «Три льва» снова сыграли по счёту. Сербия свои моменты имела, могла забивать, но итог — 0:1. Со словенцами тоже прогнозировалась победа команды Стойковича. Но Словения снова проявила лучшие качества. Матч был равный, вничью он и завершился — 1:1.

В общем, пока определённо что-то сказать про эти две команды трудно. Тем, конечно, и интереснее будет их игра, есть элемент непредсказуемости. Непонятно, кто будет играть первым номером, кто будет больше обострять.

Если всё-таки отталкиваться от результатов соперников в их первых двух турах, то я тут победу не выберу. Моя ставка — ничья», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».