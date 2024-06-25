Дания — Сербия: прогноз Романа Гутцайта на игру группы C Евро-2024 в Мюнхене

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Дания — Сербия.

Ставка: победа Дании за 2.31.

«Посмотрев два матча Дании и два матча Сербии, можно сделать очень простой вывод. У датчан с движением всё в порядке. Они это продемонстрировали, особенно в игре против англичан, которая завершилась для них ничьей 1:1.

У Сербии колоссальные проблемы. Что против Англии, что во втором матче на турнире. Сербы очень медленны. Это вообще, на мой взгляд, самая медленная команда этого турнира. И сербы на общем фоне даже сильно выпадают. Нет какой-то другой игровой идеи. Сербы с большим трудом контратакуют, потому что Митрович уже особо бежать не может или не хочет. Влахович то играет, то не играет. Тадич всё-таки уже в достаточно приличном возрасте. В центре поля тоже тихоходы у сборной Сербии собраны. В общем, Сербия это та команда, которая, встречаясь со скоростным соперником, испытает колоссальные проблемы.

При этом сербы совершенно ещё не склонны к тому, чтобы прессинговать. Мне кажется, что в этом матче с фаворитом определиться достаточно легко. Это сборная Дании, которая добилась хорошего для себя турнирного результата в матче с англичанами, которая очень понравилась, которая создавала моменты и которая, самое главное, живая и подвижная. Думаю, что именно вот эта деталь, скорость и быстрые переходы из атаки в оборону и в другом направлении определят победителя в матче Дания — Сербия, и это будет сборная Дании», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».