Англия — Словения: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 25 июня

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Англия — Словения. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «трёх львов»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.38. Успех словенцев оценивается в 9.30. На ничью дают коэффициент 4.90.

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Букмекеры сомневаются, что игра Англия — Словения получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.09. Гол словенцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.24.

Главный тренер Гарет Саутгейт — одна из самых критикуемых персон на Евро-2024. Главная причина недовольства болельщиков лежит вне результата сборной Англии, которая набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы С. Недовольство вызывает стиль «трёх львов». Он скучный.

Безусловно, игра англичан далека от идеальной. Обладая шикарным подбором талантливых исполнителей в линии нападения, наставник «трёх львов» искусственно ограничивает их потенциал, заставляя Гарри Кейна, Фила Фодена и Букайо Саку больше концентрировать внимание на обороне.

Словения оба матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1) и Сербией (1:1). Эти результаты позволяют подопечным Матьяжа Кека претендовать на выход в плей-офф. Помогло добиться успеха кредо тренера — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют и надёжно обороняются. Основная сила сборной – в Яне Облаке, который выручает в сложных ситуациях.