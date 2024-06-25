Дания — Сербия: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 25 июня

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Сербия. Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «алой гвардии»: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 2.26. Успех сербов оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Смотреть матч Евро-2024 Дания — Сербия можно будет на канале «Okko Спорт».

Аналитики сомневаются, что матч Дания — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют датчане, сыграет коэффициент 1.21. Гол сербов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Сборная Дании на групповом этапе показывает себя с хорошей стороны. Она досадно потеряла очки со Словенией (1:1) и дала отпор Англии (1:1). Во встрече с «тремя львами» раскрылись лучшие качества «алой гвардии». У неё обнаружились хорошая глубина состава и вариативность.

Сборная Сербии — это совсем другая история. Вот уже несколько лет она уверенно проходит отбор на крупные турниры, но затем с треском проваливается. То ли так на «белых орлов» влияет давление, то ли им не хватает каких-то ментальных качеств.

Сербы в квалификации и в плей-офф — это будто две абсолютно разные команды. Несмотря на огромный опыт и мастерство Душана Тадича и Александра Митровича, Евро-2024 «белые орлы» начали с поражения Англии (0:1) и с чудесного спасения со Словенией (1:1).