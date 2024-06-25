Нидерланды — Австрия: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 25 июня

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «оранжевым»: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 2.27. Успех австрийцев оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Смотреть матч Евро-2024 Нидерланды — Австрия можно будет на канале «Окко Спорт».

Аналитики сомневаются, что матч Нидерланды — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.21. Гол австрийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Сборная Нидерландов близка к выходу в плей-офф Евро-2024. Для этого ей достаточно сыграть вничью с Австрией. Ранее подопечные Рональда Кумана победили Польшу (2:1) и сыграли вничью с сильно ослабленной травмой Килиана Мбаппе Францией (0:0).

У французов было несколько моментов, когда они раскатали до верного, но не сумели забить. Это не первый раз, когда звёздная защита Нидерландов «поплыла». Как только уровень соперника повышается, налаженное Куманом начинает рушиться. Даже Вирджил ван Дейк бессилен.

Сборная Австрии ранее уступила Франции (0:1) и победила Польшу (3:1). Она показала, чего стоит в квалификации на Евро-2024, и продолжает укреплять уверенность в собственной состоятельности. Ряд футболистов национальной команды оставляют после себя приятное впечатление.

Один из голов во встрече с Польшей забил Кристоф Баумгартнер. Также он был близок к тому, чтобы отличиться в матче с Францией. Немного не повезло, плюс защитники соперника сыграли надёжно, но важно другое. У сборной Австрии есть кому забивать.