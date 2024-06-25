Франция — Польша: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 25 июня

25 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Франция — Польша, группа D. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Букмекеры считают сборную Франции безоговорочным фаворитом предстоящего матча со сборной Польши. Сделать ставку на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32, вероятность переваливает за 75%. Успех же Польши оценивается коэффициентом 11.00 (около 9% вероятности), а ничья на табло по итогам 90 минут — коэффициентом 5.80 (16% вероятности).

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Сборная Франции скатала скучные нули со сборной Нидерландов во 2-м туре. Несмотря на то что у одного только Антуана Гризманна было больше моментов, чем у всех нидерландцев вместе взятых, французы совсем не впечатлили в атаке. Из 16 ударов по воротам в створ пришлись только три. Впрочем, как и в матче 1-го тура со сборной Австрии, где единственный мяч — автогол австрийского защитника. Здесь 14 ударов и три в створ.

При этом травма Килиана Мбаппе только усугубляет ситуацию. Форвард получил перелом носа в матче с австрийцами, покинул поле и против нидерландцев уже не вышел. Конечно, игроку мадридского «Реала» гораздо лучше, он почти привык к специальной защитной маске, по словам Дидье Дешама. Главный тренер французской национальной команды также не исключил его появления против Польши.

Дела у сборной Польши куда хуже. Во-первых, она уже вылетела с чемпионата Европы, не набрав ни одного очка за два тура. Отставание от идущей третьей сборной Австрии составляет три очка при поражении в очной встрече со счётом 1:3. Группа, конечно, полякам сразу досталась очень крепкая, но всё равно это фиаско. Звёздный Роберт Левандовски в запасе, а команда забила дважды при пяти пропущенных.