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Нидерланды — Австрия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Нидерланды — Австрия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды – Австрия.

Ставка: победа Нидерландов с нулевой форой за 1.52.

«Нидерланды – Австрия – один из самых сложных матчей для прогноза в 3-м туре. Голландцы еле удержали нули с Францией, а команда Рангника эффектно и с запасом одолела Польшу.

Всё же сделаю выбор в пользу индивидуального мастерства и возьму номинальных хозяев. Но со страховкой в виде нулевой форы за 1.52. В отборе к Евро Нидерланды проиграли только Франции, да и на текущем Евро пока идут без поражений.

Как минимум возврат практически гарантирован. Австрия хороша по движению, по тренерской мысли, по прессингу. Однако выше головы не прыгнешь, вся надежда аутсайдера только на тактическую победу Рангника над Куманом», — отметил Прокофьев.

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