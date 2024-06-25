Франция — Польша: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Польша.

Ставка: Франция забьёт три или более мяча за 2.25.

«Франция ещё не забивала на нынешнем Евро – единственный за две игры мяч стал следствием автогола Австрии. Пора бы уже звёздному нападению Дешама показать свою мощь.

Соперник для набивания статистики идеален – слабая Польша, да ещё и без турнирной мотивации. Поляки уже вылетели, поэтому не будут упираться. Добавляю в экспресс индивидуальный тотал Франции больше 2.5 за 2.25 и получаю общий коэффициент 3.42.

За два прошлых тура Польша пропустила пять голов, на прошлом ЧМ в очной встрече французы отгрузили трёшку. Мбаппе и Гризманн – когда, если не сейчас, подтверждать статус претендента на титул?» — сказал Прокофьев.