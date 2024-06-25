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Англия — Словения: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Англия — Словения: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Англия – Словения.

Ставка: победа Англии всухую за 1.95.

«Англия – самый унылый по игре фаворит Евро. Саутгейта критикуют и троллят все, а топовые футболисты под его руководством выглядят середняками. Но это не мешает занимать первое место в группе.

В ближайшем матче англичан возьму их сухую победу за 1.95. Словения забила в обеих встречах в группе, но Дании – рандомно с рикошета. У Пикфорда был «сухарь» с Сербией, и по раскладу сил балканские сборные сопоставимы.

Саутгейт думает прежде всего об обороне. У Англии даже звёзды нападения вынуждены защищаться, поэтому очередной матч «на ноль» более чем вероятен. А с Кейном и Беллингемом впереди хотя бы один должны заковырять», — отметил Прокофьев.

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