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Дания — Сербия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Дания — Сербия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Дания — Сербия.

Ставка: в итоговом счёте будет цифра 1 за 1.67.

«Встреча Дании и Сербии – фактически уже плей-офф. Есть вероятность, что скандинавам хватит и ничьей, но риск слишком велик. По уровню организованности Эриксен с партнёрами сильнее, однако брать П1 или Ф1(0) сомнительно.

Идеальный вариант по статистике – цифра 1 в итоговом счёте за 1.67. Достаточно вспомнить результаты в группе С, там сплошь единицы:

Словения – Дания – 1:1;
Сербия – Англия – 0:1;
Словения – Сербия – 1:1;
Дания – Англия – 1:1.

Надёжнее ставку с коэффициентом выше 1.60 придумать сложно», — отметил Прокофьев.

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