Словакия — Румыния: эксперты назвали фаворита матча Евро-2024

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Румыния. Начало игры — в 19:00 мск.

В случае ничейного исхода команды финишируют на втором и третьем местах в группе.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «словацким соколам»: поставить на победу словаков можно с коэффициентом 3.40. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 3400 рублей.

Успех сборной Румынии оценён в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 2.05.

Аналитики уверены, что матч Словакия — Румыния не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.34.

Если забьют словаки, сыграет коэффициент 1.45. Гол румын доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.