ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры предсказали точный счёт матча Словакия — Румыния

Букмекеры предсказали точный счёт матча Словакия — Румыния
Комментарии

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Румыния. Начало игры — в 19:00 мск.

В случае ничейного исхода команды финишируют на втором и третьем местах в группе.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «словацким соколам»: поставить на победу словаков можно с коэффициентом 3.40. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 3400 рублей.

Успех сборной Румынии оценён в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 2.05.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Самый вероятный исход матча — ничья 1:1 (3.80). На нулевую ничью выставлен коэффициент 4.60.

Ниже оценивается вероятность победы Словакии 1:0 (7.10), а также счёта 1:0 в пользу Румынии (8.00).

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android