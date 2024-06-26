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Словакия — Румыния: прогноз на матч Евро-2024

Словакия — Румыния: прогноз на матч Евро-2024
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Румыния.

Ставка: ничья за 2.12.

В группе Е образовалась интересная обстановка. У всех команд по три очка. Рабочий вариант для словаков и румын — это ничья. Если они поделят очки, то вне зависимости от результата игры Бельгия — Украина завершат групповой этап на втором и третьем местах. Потому что у Украины худшая разница забитых и пропущенных. Ей нужна будет только победа.

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Состав сборной Румынии не блещет известными именами, но Йордэнеску это не помешало поставить компактную собранную игру. Она воодушевлена неплохими результатами, собственной качественной игрой и близостью к выходу в плей-офф.

Ключевые факторы успеха Румынии — крепкая защита и надёжные голкиперы. Помогает обеспечивать Йордэнеску порядок в обороне выступающий на клубном уровне за «Тоттенхэм» Раду Дрэгушин. Если бы не он, дела у сборной могли быть хуже.

У сборной Словакии есть ещё более качественный защитник — Милан Шкриньяр, выступающий на клубном уровне за «ПСЖ». Плюс Мартин Дубравка после травмы Ника Поупа стал основным голкипером «Ньюкасла» и набрал отличную форму.

Предлагаем заключить пари на ничью с коэффициентом 2.12. Четыре из шести последних очных встреч, включая товарищеские, ознаменовались данным исходом. Ставки слишком высоки, чтобы рисковать. Есть уверенность, что словаки и румыны покажут аккуратный и осторожный футбол, от которого не стоит ждать большого количества забитых мячей.

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