Украина — Бельгия: букмекеры оценили шансы команды Сергея Реброва

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26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Украина — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.69. Это примерно 59% вероятности.

Победа команды Украины доступна за 5.20 (18%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Заключить пари на то, что подопечные Сергея Реброва не проиграют, предлагается за 2.30 (41%).

Аналитики считают, что матч Украина — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.

Если забьют футболисты сборной Украины, сыграет коэффициент 1.49. Гол в исполнении команды Бельгии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.74.