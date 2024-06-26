Украина — Бельгия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Украина — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии при голе Ромелу Лукаку за 2.75.

Украина — одна из немногих сборных, которая поехала на Евро-2024 без важных кадровых потерь. Однако вся её привлекательность куда-то растворилась. Перестало работать вообще всё. Как будто Сергей Ребров воспользовался сбросом прогресса.

Словакам жёлто-синие забили посредственные голы. Бельгия так легко себе забить не даст. Она здорово прибавила после того, как должность главного тренера занял Доменико Тедеско. Бывший наставник московского «Спартака» решил отталкиваться от результативности и индивидуальных качеств Ромелу Лукаку. В восьми встречах отбора на Евро-2024 лучший бомбардир национальной команды забил целых 14 мячей.

На Евро-2024 31-летнему нападающему жутко не везёт. Он оформил дубль словакам и забил во встрече с румынами, но все его голы были отменены. На выручку Тедеско пришли Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне. Первый забил с передачи Лукаку.

Бельгийцам может хватить ничьей для выхода в плей-офф, но вряд ли Тедеско рассчитывает на делёжку очков с украинцами. «Красные дьяволы» — явные фавориты группы. У них больше всего ресурсов, лучший уровень развития футбола и совсем другие цели.

Бельгия претендует на медали, и в предстоящем матче необходимо это обозначить. Поставить на победу «красных дьяволов» и гол Ромелу Лукаку можно с коэффициентом 2.75. Должно же издевательство когда-нибудь прекратиться. Над форвардом уже смеются, хотя он вроде бы всё делает правильно.

Лучшему бомбардиру в истории «красных дьяволов» просто обязано вернуться за отменённое во встречах со словаками и румынами. Для Тедеско не менее важно, чтобы Лукаку забил, чем итоговый результат. При немецком специалисте Ромелу стал ключевой фигурой сборной. Без его голов не обойтись.