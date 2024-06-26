ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Украина — Бельгия: букмекеры предсказали точный счёт матча Евро-2024

Украина — Бельгия: букмекеры предсказали точный счёт матча Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Украина — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.69. Это примерно 59% вероятности.

Победа команды Украины доступна за 5.20 (18%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Заключить пари на то, что подопечные Сергея Реброва не проиграют, предлагается за 2.30 (41%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.74.

Самый вероятный исход матча — ничья 1:1 (6.90). Победа сборной Бельгии 1:0 идёт за 7.30, на точный счёт 2:0 в пользу бельгийцев дают 7.90.

Заключить пари на победу Бельгии 2:1 можно за 8.10, нулевая ничья идёт за 12.5.

Материалы по теме
Словакия — Румыния. Лучше поделить очки
Словакия — Румыния. Лучше поделить очки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android