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Грузия — Португалия: прогноз и коэффициенты на матч Евро-2024

Грузия — Португалия: прогноз и коэффициенты на матч Евро-2024
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26 июня на стадионе «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Грузия — Португалия, группа F. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Букмекеры совершенно логично считают сборную Португалии фаворитом. В зависимости от конторы коэффициенты разнятся, однако в среднем держатся на отметке в 1.40. Это эквивалентно 71% вероятности. При этом победа португальцев с форой (-1.5), то есть минимум в два мяча, доступна с коэффициентом 2.08 — 48% вероятности.

На победу Грузии коэффициенты достигают значения 7.80, что приблизительно равно 12% вероятности. Вместе с тем даже ничейный исход матча заметно вероятнее и имеет коэффициент 5.50 (17%).

Тотал больше 2.5 мяча представлен в букмекерских линиях с коэффициентом 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38.

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