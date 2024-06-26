Грузия — Португалия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Португалия.

Ставка: обе забьют за 1.83.

Сборная Грузии, как и ожидалось, находится в числе аутсайдеров квартета. Однако глобальные расклады и одно очко в копилке после ничьей со сборной Чехии (1:1) означают, что ещё не всё потеряно.

Отставание от идущей второй Турции составляет два очка, а ниже идущей третьей Чехии грузинские спортсмены располагаются лишь из-за дополнительных показателей. Малину испортил матч со сборной Турции, который по делу был проигран со счётом 1:3. Теперь в 3-м туре нужна победа.

Всех тонкостей расписывать не станем, но и без них суть та же. Второго места команде Вилли Саньоля, скорее всего, не видать, уж слишком много должно сойтись. При ничьей можно подняться на третье место, даже если сборная Чехии не уступит сборной Турции, а сыграет с ней вничью. Однако понятно, что попасть в плей-офф с одним-двумя очками с третьего места будет непросто, вакантных мест всего четыре. Остаётся побеждать, ведь это гарантирует суммарно четыре очка и место в топ-3.

Португалия, конечно, сильна, но помечтать можно. Во-первых, терять больше нечего. Логично провести матч жизни, не боясь грозного соперника. Даже хотя бы просто хлопнуть дверью и уйти в отпуск с чувством достоинства. Во-вторых, чем чёрт не шутит. Столь топовые команды сборная Грузии давно не побеждала, последний раз было в 2016 году в товарищеском матче со сборной Испании — 1:0. Зато португальцам сейчас не так важен результат, как важно дать отдохнуть лидерам.

Конечно, сборная Португалия оправданно остаётся фаворитом предстоящего матча, даже решив все свои вопросы. Скорее всего, она победит. И всё же, на наш взгляд, если сборная Грузии настроится должным образом, то сумеет как минимум дать бой. Поэтому мы бы выбирали между голами в обе стороны за 1.83 и победой грузинской команды с форой (+1.5) за 1.80. Что-то вроде 2:1 в пользу португальцев здесь может быть. А то и 1:1!