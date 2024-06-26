Эксперты назвали самый вероятный счёт матча Грузия — Португалия

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26 июня на стадионе «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Грузия — Португалия, группа F. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры совершенно логично считают сборную Португалии фаворитом. В зависимости от конторы коэффициенты разнятся, однако в среднем держатся на отметке в 1.40. Это эквивалентно 71% вероятности.

На победу Грузии коэффициенты достигают значения 7.80, что приблизительно равно 12% вероятности. Вместе с тем даже ничейный исход матча заметно вероятнее и имеет коэффициент 5.50 (17%).

Если сборная Грузии не проиграет, зайдёт коэффициент 3.10, что составляет примерно 29%.

Тотал больше 2.5 мяча представлен в букмекерских линиях с коэффициентом 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу Португалии (7.00). Следом идут победа Португалии со счётом 1:0 (8.00), а также 2:1 в пользу Португалии (8.20).

На ничью 1:1 дают 8.90, а на победу Португалии со счётом 3:0 — 9.10.