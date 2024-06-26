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Чехия — Турция: букмекеры назвали фаворита матча

Чехия — Турция: букмекеры назвали фаворита матча
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26 июня в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион» состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Чехия — Турция. Начало – в 22:00 мск.

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Эксперты считают фаворитами «народную команду»: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 2.57. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2570 рублей. Успех команды Турции оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.38.

Букмекеры считают, что игра Чехия — Турция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.

Если забьют футболисты сборной Чехии, сыграет коэффициент 1.24. Гол в исполнении команды Турции доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.60.

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