Чехия — Турция: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Чехия — Турция.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.77.

Перед заключительным туром группового этапа «народная команда» оказалась в сложной ситуации. Поражение в матче с Португалией (1:2) и неожиданная ничья с Грузией (1:1) заставляют чехов играть на победу во встрече с Турцией. Иначе рассчитывать на выход в плей-офф им вряд ли приходится.

По сути, Чехия сама загнала себя в угол. В матче с Грузией у «народной команды» были все шансы выиграть, но отсутствие концентрации в заключительной фазе свело к нулю старание игроков. 26 ударов нанесли подопечные Гашека, но ограничились всего одним забитым мячом. Конечно, бесподобно сыграл голкипер Георгий Мамардашвили, нейтрализовавший несколько опасных моментов.

Винченцо Монтелла создал яркую команду, которая базируется на атакующей схеме. Турция хорошо стартовала на ЧЕ-2024, обыграв Грузию 3:1, но, столкнувшись с гораздо более сильной Португалией (0:3), спасовала. Подвели защитники, которым не удалось найти средство, чтобы остановить Криштиану Роналду, Бернарду Силву и Бруну Фернандеша.

Итальянский специалист предпочитает контратакующую схему, позволяющую раскрыться лучшим игровым качествам своих подопечных. Они так же, как и «народная команда», интенсивно прессингуют, выходят из обороны через короткий пас.

Производит хорошее впечатление молодой лидер команды Арда Гюлер. Талантливый полузащитник мадридского «Реала» уже отметился на Евро-2024 забитым мячом и вполне может стать ключевым игроком предстоящей встречи. Игру с Грузией хавбек начал в стартовом составе, а с Португалией Винченцо Монтелла выпустил его на замену. Весьма вероятно, что он берёг силы юниора для решающей игры группового этапа Евро-2024.

Невероятная интрига сложилась в группе F. Только Португалия обеспечила себе путёвку в плей-офф. Чехия и Турция несколько похожи по принципу построения прессинга и нацеленностью на активную игру в завершающей стадии, поэтому мы предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.77.