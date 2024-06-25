Чили — Аргентина: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Чили — Аргентина.

Ставка: Аргентина победит всухую за 2.20.

Сборная Аргентины намного стабильнее чилийцев. Она проиграла только 1 из 21 последних матчей, включая товарищеские. Подопечные Лионеля Скалони уступили здорово прибавившему Уругваю (0:2). Во всех остальных встречах они одержали победы.

За этот отрезок времени бело-голубые пропустили всего лишь 10 мячей. Обороняются они здорово. Лионель Скалони обеспечил национальной команде огромный запас прочности в обороне при не лучшем подборе защитников.

Ради этого пришлось пожертвовать результативностью. Забивают аргентинцы нечасто, хотя нападение у сборной непомерно мощное. Анхель Ди Мария, Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес и, конечно же, Лионель Месси — футболисты экстра-класса.

Если бы не Месси, стратегия Скалони не имела бы никакого смысла. Обладатель восьми «Золотых мячей» чувствует себя в такой игре очень комфортно и неустанно делает разницу. В последних 11 встречах за сборную он забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.

После уверенной победы в матче с канадцами Месси заявил, что это его последний Кубок Америки в карьере. Помнится, он то же самое сказал про чемпионат мира в Катаре, и в итоге бело-голубые выиграли турнир. Близость завершения карьеры обладателя восьми «Золотых мячей» даёт бело-голубым солидный дополнительный стимул. Заключить пари на то, что они победят Чили и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

15 из 21 последних матчей аргентинцы выиграли всухую. После назначения Гареки результативность чилийцев повысилась, но Перу они забить не сумели. У бело-голубых оборона ещё крепче. Вряд ли они дадут много свободы «красной команде» у своих ворот.