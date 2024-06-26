Чехия — Турция: эксперты предсказали точный счёт матча Евро-2024

26 июня в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион» состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Чехия — Турция. Начало – в 22:00 мск.

Эксперты считают фаворитами «народную команду»: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 2.57. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2570 рублей. Успех команды Турции оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.38.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.60.

Наиболее вероятный результат — ничья 1:1 (5.70). На победу сборной Чехии со счётом 1:0 дают 8.70, а точный счёт 1:0 в пользу Турции идёт за 8.90.

Ничья 2:2 идёт за 10.0, на победу Чехии 2:1 предлагается заключить пари с коэффициентом 10.1.