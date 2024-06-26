Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Грузия — Португалия

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Грузия — Португалия, группа F. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Сборная Португалии, как и ожидалось, лидирует в группе F, набрав за два тура все шесть возможных очков. Команда досрочно квалифицировалась в 1/8 финала чемпионата Европы и уже гарантировала себе первое место. Даже поражение в заключительном туре не повлияет. Португальцы забили пять мячей лишь при одном пропущенном, а потому разницу имеют чуть ли не лучшую на турнире. Даже у Германии, уже завершившей групповой этап, всего на два гола больше.

Сборная Грузии, как и ожидалось, находится в числе аутсайдеров квартета. Однако глобальные расклады и одно очко в копилке после ничьей со сборной Чехии (1:1) означают, что ещё не всё потеряно. Отставание от идущей второй Турции составляет два очка, а ниже идущей третьей Чехии грузинские спортсмены располагаются лишь из-за дополнительных показателей. Малину испортил матч со сборной Турции, который по делу был проигран со счётом 1:3. Теперь в 3-м туре нужна победа.

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