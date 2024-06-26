ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Грузия — Португалия: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024

Грузия — Португалия: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Португалия.

Ставка: победа Португалии и ТБ 1.5 за 1.59.

«Сборная Грузии очень симпатичный футбол показывает на этом Евро. После поражения от Турции последовала ничья с Чехией со счётом 1:1. Грузины пока забивают в каждом из матчей на турнире, что для них уже является большим событием. Ну и первое набранное очко. С этим тоже грузинскую команду, дебютанта чемпионата Европы, уже можно поздравить.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португальцы явно набирают ход по ходу турнира. И надо сказать, что если в 1-м туре против Чехии им пришлось до последних минут нервничать, то уже в игре против Турции португальцы показали себя во всей красе и своего соперника разгромили. Даже Криштиану Роналду отметился результативной передачей. Кажется, что португальцы, имея возможность немного видоизменить состав, едва ли потеряют в качестве. Потому что и запас у Португалии очень солидный на этот чемпионат Европы подобран главным тренером Роберто Мартинесом.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Думаю, что Португалия забьёт несколько мячей в ворота Грузии, в каком бы стартовом сочетании она ни оказалась на поле. Ну, а Грузия, как знать, может, и в третьем матче подряд сможет отличиться. Так или иначе, конечно, фаворитом здесь выглядит сборная Португалии, и я предположу её победу и тотал в матче больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android