Грузия — Португалия: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Португалия.

Ставка: победа Португалии и ТБ 1.5 за 1.59.

«Сборная Грузии очень симпатичный футбол показывает на этом Евро. После поражения от Турции последовала ничья с Чехией со счётом 1:1. Грузины пока забивают в каждом из матчей на турнире, что для них уже является большим событием. Ну и первое набранное очко. С этим тоже грузинскую команду, дебютанта чемпионата Европы, уже можно поздравить.

Португальцы явно набирают ход по ходу турнира. И надо сказать, что если в 1-м туре против Чехии им пришлось до последних минут нервничать, то уже в игре против Турции португальцы показали себя во всей красе и своего соперника разгромили. Даже Криштиану Роналду отметился результативной передачей. Кажется, что португальцы, имея возможность немного видоизменить состав, едва ли потеряют в качестве. Потому что и запас у Португалии очень солидный на этот чемпионат Европы подобран главным тренером Роберто Мартинесом.

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Думаю, что Португалия забьёт несколько мячей в ворота Грузии, в каком бы стартовом сочетании она ни оказалась на поле. Ну, а Грузия, как знать, может, и в третьем матче подряд сможет отличиться. Так или иначе, конечно, фаворитом здесь выглядит сборная Португалии, и я предположу её победу и тотал в матче больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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