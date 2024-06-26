Эквадор — Ямайка: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Америки Эквадор — Ямайка.

Ставка: Ямайка забьёт за 1.84.

Эквадор в 1-м туре Кубка Америки уступил Венесуэле (1:2). Удаление Эннера Валенсии в первом тайме сломало игру подопечным Феликса Санчеса. Хотя они открыли счёт благодаря настойчивости Джереми Сармиенто, но бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон помог сопернику перевернуть неудачный сценарий игры.

Ямайка ломает стереотипы, которые рисовали сборную «регги-парней» как набор талантливых футболистов, совершенно не умеющих играть в защите и без дисциплины. К этому приложил руку новый тренер Хеймир Хадльгримссон. Исландский специалист во главе Ямайки — это очень интересная и интригующая история.

Хотя процесс переформатирования стиля у Ямайки идёт со скрипом. Если в матчах с Панамой (1:0) и Доминиканской Республикой (1:0) план скандинавского тренера сработал, то во встрече с Доминиканой «регги-парни» едва не разбазарили преимущество в три мяча (3:2).

В 1-м туре Ямайка, в принципе, неплохо сыграла с сильной Мексикой, уступив минимально со счётом 0:1. Но заслуживает похвалы оборона, выглядевшая надёжно. Кроме того, бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон и лидер «Вест Хэма» Майкл Антонио доставляли мексиканцам хлопот, нанеся 13 ударов. А Антонию даже забил гол, но его отменили после видеопросмотра.

Эквадор не впечатлил в защите, и от его надёжной обороны не осталось ничего. Венесуэльцы не являются мастерами атакующей игры, но дважды забили «триколору». В свою очередь, «регги-парни» понравились своей активностью и хорошей формой лидеров атаки. Учитывая их игру в 1-м туре, мы предлагаем сделать ставку на гол Ямайки за 1.84.