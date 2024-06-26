Украина — Бельгия: ставка Александра Мостового на матч Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Украина — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии и обе забьют за 3.05.

«Украина сыграет с Бельгией в последнем туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Думаю, украинцы выйдут на поле биться до последнего. Но всё же класс бельгийцев выше – они ближе к победе будут.

Украина, конечно, пока смешанные впечатления о себе оставила. Такое бывает, когда проваливаешь первую игру, а во второй – делаешь работу над ошибками. Сперва подопечные Реброва поплатились за свои оплошности в игре с Румынией (0:3), после чего провели более цельную и крепкую игру со Словакией, справедливо выиграв 2:1. Само собой, вылетать Украина не хочет. Учитывая уровень её игроков, думаю, коллективу ещё осталось что показать в турнире.

А вот Бельгия вызывает одни эмоции после двух туров Евро – это доминирующая команда, которая готова активно атаковать все 90 минут. Другой вопрос, есть ли исполнители у коллектива, которые готовы заканчивать голами атаки. Само собой, речь тут про Лукаку и его «везение». Уже три гола Ромелу отменили после просмотра VAR. Частично из-за этого «красные дьяволы» в том числе не смогли обыграть Словакию (0:1). Но во 2-м туре подопечные Тедеско выступили лучше и выиграли 2:0 у Румынии.

Украина – крепкая команда, которая достойна попасть в плей-офф. Но для этого не нужно было так ужасно выступать в 1-м туре. Теперь ситуация критическая – у всех команд в группе по три очка. Соответственно, даже поражение в этом матче не гарантирует подопечным Реброва вылет. Всё будет зависеть от того, как пройдут другие встречи.

Но футболисты во время игры сильно про турнирное положение задумываться не будут. Для них важно одно – победа. И Бельгия больше её достойна. Она всё-таки сильнее Украины. Хотя и хочется увидеть команду Реброва в плей-офф.

Всё же заключаю тут пари на то, что Бельгия победит, но и голы будут с обеих сторон», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».