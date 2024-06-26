Украина — Бельгия: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Украина – Бельгия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 2.02.

«Сборная Украины после фиаско на старте в матче с Румынией (0:3) сумела взять себя в руки и одержала волевую победу во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы над сборной Словакии – 2:1. Николай Шапаренко и Роман Яремчук принесли команде Сергея Реброва эту победу. И теперь украинцы рассчитывают на выход в 1/8 финала.

Только вот и сборная Бельгии после победы над Румынией (2:0) поправила свои дела. И можно утверждать, что подопечные Доменико Тедеско, войдя во вкус, могут переиграть и украинцев. Ну а голы в ворота румын забили Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне. И да, у Лукаку опять отменили забитый мяч. В предстоящей игре ему уже никто не помешает сделать это по всем правилам.

Сборная Бельгии выиграет с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».