Украина — Бельгия: прогноз Константина Генича на матч группы Е Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Украина – Бельгия на Евро-2024.

Ставка: победа Бельгии за 1.70.

«Подходит к концу групповой турнир Евро-2024, и в Штутгарте сыграют Украина и Бельгия. Это группа Е. Уникальная группа, где после двух туров у четырёх команд по три очка и все сохраняют шансы на выход в плей-офф.

У украинцев ситуация чуть посложнее, чем у остальных, потому что они проиграли 0:3 первый матч, и разница мячей здесь может сыграть ключевую роль. Поэтому Украине во что бы то ни стало надо пробовать обыграть Бельгию. Да, команда Сергея Реброва проявила волю и характер во втором тайме со словаками, игру перевернули, сработали замены — всё получилось здорово. Но Бельгия — команда другого коленкора. Где-то бельгийцам не повезло в первом матче со Словакией, не везло в реализации моментов и в игре с Румынией.

Здесь, я думаю, хороший вариант — попробовать как прогноз рассмотреть всё-таки гол Ромелу Лукаку, что он всё-таки будет засчитан. А то пока это самый невезучий нападающий этого Евро.

Ну и Бельгия, конечно, посильнее, чем Украина. Да, у украинцев есть характер, есть сплочённость, есть такой командный дух, но по-футбольному, мне кажется, сборная Бельгии, конечно, Украину превосходит. И плюс турнирная ситуация обязывает Бельгию также играть на победу.

Мой прогноз — победа команды Доменико Тедеско за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».