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Украина — Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2024 26 июня

Украина — Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2024 26 июня
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Украина — Бельгия.

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Сложная ситуация в этой группе, так как любая из команд может выйти, любая из команд может занять четвёртое место. Многое будет зависеть от параллельной игры, где, судя по всему, румыны со словаками откатают устраивающую обе команды ничью. Поэтому я бы, наверное, в исходы в этой игре не лез, потому что происходящее на поле может меняться в зависимости от того, что будет происходить в параллельной игре.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бельгийцы демонстрируют примерно тот же футбол, который мы от них ждали. Активны впереди, разнообразны в атаке, много атакуют, много голевых моментов создают, фланги особенно хороши и активны. Но вот после потери мяча проблемы регулярные, слишком много позволяют они соперникам, словаки с румынами в сумме нанесли 24 удара по их воротам.

Украина перегорела, как мне кажется, в первой игре, заслуженно проиграла румынам. Но вот где-то с середины первого тайма второго матча со словаками стала уже демонстрировать похожий на свой футбол, многие игроки обрели себя, более уверенно стали действовать, замены Реброва оказались продуктивными. Ну и в целом видно, что команда уже стала действовать достаточно уверенно и дисциплинированно, и наконец стало всё получаться в завершающих стадиях атак. Но проблемы, в общем-то, схожи, края обороны, наверное, главное, о чём стоит беспокоиться Реброву.

Учитывая то, что у бельгийцев как раз сильны фланги атак, кажется, что здесь как минимум раз бельгийцы отличатся. Ну а учитывая слабости бельгийцев, соответственно, украинцы тоже должны раз, как мне кажется, забить. Поэтому здесь один из логичных вариантов – это «обе забьют» за 1.76», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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