Украина — Бельгия: ставка Эльвина Керимова на встречу Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Украина — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии и ТМ 4.5 за 2.05.

«В последнем туре Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией. Украинцы в прошлом туре смогли одержать первую победу на этом Евро, при не самой качественной игре. С другой стороны, они играли после поражения разгромного в первом круге, ещё и от Словакии первыми пропустили, но смогли вернуться в такую игру благодаря классному индивидуальному исполнительскому мастерству игроков, Шапаренко классный матч провёл. Смогли выиграть подопечные Реброва, но не смогли сильно поправить разницу мячей. Она у Украины отрицательная, «-2», то есть единственная в этой группе. По этой причине Украине нужно играть на победу с Бельгией. Даже ничьей может не хватить для прохода в следующий раунд. Так что Украину ждёт тяжелейший матч.

Бельгия, в свою очередь наконец-то выиграла во 2-м туре, смогла одолеть Румынию. В общем, победа по делу, с моментами, Лукаку снова не везло, но его партнёры забивали. И Бельгия смогла сделать свою разницу мячей положительной. Ей теперь достаточно не проиграть Украине, чтобы выйти в плей-офф. Но я думаю, что на ничью, конечно, Бельгия играть не будет. Она просто так не умеет. Она будет прессинговать, играть активно, скорее всего, первым номером. Ну и постарается команда Тедеско одержать победу, чтобы не просто выйти, а выйти из группы с первого места.

Я бы выбрал такую ставку на этот матч. Мне кажется, что Бельгия своего добьётся. Всё-таки по игре бельгийцы смотрятся убедительнее Украины на этом Евро. Да, у них были проблемы со словаками в 1-м туре. Но даже в том матче Бельгия не должна была проигрывать. У неё было много моментов. Так что я возьму победу Бельгии и общий тотал голов в матче меньше 4.5 за коэффициент 2.05.

Думаю, что такая ставка может вполне пройти. Вряд ли в этом матче будет разгромный счёт. Но голы должны быть, и Бельгия, я думаю, победит», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».