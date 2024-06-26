Украина — Бельгия: ставка Романа Павлюченко на игру группы Е чемпионата Европы — 2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Украина — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 2.02.

«Украина и Бельгия проведут матч в рамках 3-го тура чемпионата Европы. Обеим командам нужны очки сейчас. Но больше я тут всё-таки верю в успех бельгийцев.

Украина, конечно, сама себе усложнила жизнь. Не такая уж тяжёлая группа у неё была, минимум на второе место она могла претендовать. Нет, всё ещё возможно. Есть вероятность, что мы и на первой строчке подопечных Реброва увидим. Но сейчас они идут последними в группе из-за дополнительных параметров – у всех соперников в квартете по три очка.

Сложно вкатилась команда в турнир. Разгромно проиграла Румынии со счётом 0:3. Эта неудача не была случайной – много ошибался коллектив и давал возможности сопернику. Сама Украина в атаке ничего особо придумать не смогла. Но вот во 2-м туре коллектив действовал уже лучше – сумел обыграть Словакию со счётом 2:1. Вопросы к подопечным Реброва, конечно, ещё остались, пусть и после первой игры они выводы сделали.

А вот Бельгия тоже к этому моменту могла бы себе гарантировать участие в плей-офф. Но стартовала команда на Евро с неудачи – 0:1 от Словакии. Но, в отличие от Украины, там бельгийцы могли легко и побеждать – моментов у них было очень много, несколько голов Лукаку не засчитали. Просто фортуна была не на стороне команды Тедеско. Во втором матче «красные дьяволы» уже восстановили справедливость – уверенно обыграли Румынию со счётом 2:0.

Да, теперь всё зависит от результатов в последнем туре. Все четыре команды имеют одинаковые шансы на выход в плей-офф. Если выбирать тут фаворита, то всё-таки я отдам предпочтение Бельгии. Она сильнее Украины, в её составе есть футболисты, которые имеют опыт прохождения важных встреч.

От Украины жду борьбы, но всё же три балла тут наберут бельгийцы. На их победу с форой (-1) можно поставить с котировкой 2.02», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».